Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 17:52

Прокуратура нашла свалку на берегу Ижоры в Колпино

Мусор скопился вдоль железной дороги
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура подтвердила: свалка есть. Фото: СЗТП.

Прокуратура подтвердила: свалка есть. Фото: СЗТП.

Сотрудники Петербургской транспортной прокуратуры действительно нашли свалку на левом берегу реки Ижора, о чем в соцсетях писали жители Колпинского района. Прибывшие на место работники прокуратуры зафиксировали нарушение и перенаправили материалы районным коллегам.

- Выездная прокурорская проверка показала, что масштабная несанкционированная свалка различного рода отходов незаконно существует вне границ полосы отвода железной дороги участка Славянка-Колпино, - сообщает пресс-служба северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теперь контролем за тем, как и кто будет ликвидировать свалку займется районная прокуратура Колпинского района Петербурга.