Прокуратура нашла свалку на берегу Ижоры в Колпино

Прокуратура подтвердила: свалка есть. Фото: СЗТП.

Сотрудники Петербургской транспортной прокуратуры действительно нашли свалку на левом берегу реки Ижора, о чем в соцсетях писали жители Колпинского района. Прибывшие на место работники прокуратуры зафиксировали нарушение и перенаправили материалы районным коллегам.

- Выездная прокурорская проверка показала, что масштабная несанкционированная свалка различного рода отходов незаконно существует вне границ полосы отвода железной дороги участка Славянка-Колпино, - сообщает пресс-служба северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теперь контролем за тем, как и кто будет ликвидировать свалку займется районная прокуратура Колпинского района Петербурга.