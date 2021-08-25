Четверо белорусов насмерть отравились суррогатным алкоголем в Карелии

Четыре человека насмерть отравились суррогатом в Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре человека насмерть отравились суррогатом в Карелии. Все они - граждане Республики Беларусь, приехавшие в Россию на заработки. Еще четверо пивших с погибшими собутыльников попали в больницу. Уголовное дело по факту трагедии возбудил Следственный комитет.

- В ходе расследования установлено, что 22 августа 2021 года работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего уже четверо мужчин скончались, еще четверо находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь. По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Республики Карелия, - сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, вместо этилового в поддельной водке был метиловый спирт, смертельно опасный для человека. Где именно приезжие купили спиртное, сейчас выясняет следствие.

Дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.