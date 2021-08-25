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Происшествия25 августа 2021 18:37

Троллейбус загорелся на Невском проспекте

В машине закоротила приборная панель
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Троллейбус загорелся на Невском проспекте.

Троллейбус загорелся на Невском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новенький троллейбус вспыхнул вечером среды прямо на Невском проспекте. Водитель, заметив дым, идущий из приборной панели, тут же набрал 112 на телефоне. На место примчались две пожарных машины.

- 25 августа в 18:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Невский проспект дом 93.В троллейбусе горело под приборной панелью на площади 1 квадратный метр, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

По словам очевидцев, несмотря на небольшую площадь пожара, запах гари распространился по всему центру города.

- Воняет гарью до Литейного. Вышла из метро и не понимаю, что горит, - рассказала сотрудница «Комсомолки».

По счастью, огонь был быстро локализован. По предварительным данным, при ЧП никто не пострадал. На месте работали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.