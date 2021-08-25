8-бальные пробки сковали Петербург вечером среды. Фото: Яндекс.Карты.

Аномальные пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером среды, 25 августа. Заторы, от которых город отвык за лето, возникли в центре, на Петроградской стороне, набережных, а также на отдельных участках КАДа.

Хуже всего, по состоянию на семь вечера, дела обстояли на Невском, Суворовском и Литейном проспектах. В обе стороны стоит Садовая улица. Набережная Фонтанки замерла по направлению к Невскому от Московского проспекта и от улицы Пестеля.

Синопская набережная красная от Большеохтинского моста до моста Александра Невского. Замерли участки Дворцовой и Воскресенской набережных. Пироговская и Выборгская стоят в сторону Ушаковской. Лесной проспект стал бордовым от метро «Выборгская» до «Площади Ленина» и наоборот.

Пробка скопилась на Пулковском шоссе и на КАД в районе пересечении с ним. Заторы есть на внутренней части трассы от Мурманского шоссе до Обухово и по внешней - в сторону Колтушского шоссе. Еще один проблемный участок - внешнее кольцо от Шафировского проспекта к Мурино.

И это далеко не полный список.