Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 19:10

Мать упала в обморок: петербурженка не смогла выдержать, увидев запись, как ее муж насилует 7-летнего сына

Судимого 11 раз мужчину отправили под арест
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербуржец снимал порно с 7-летним ребенком.

Петербуржец снимал порно с 7-летним ребенком.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующие подробности появились в деле о насилии над 7-летним мальчиком, которого на камеру развращал собственный отец (по другим данным отчим). 45-летний мужчина не только насиловал ребенка, но и снимал это на видео, после чего рассылал ролики знакомым. Запись попала в интернет, где ее увидели не только полицейские, но и мать мальчика.

- Для матери мальчика произошедшее стало настоящим шоком. Увидев записи, женщина упала в обморок, - пишет «Мойка 78».

По данным СМИ, женщина имеет двух общих младших сыновей с мужем-насильником, а 7-летний ребенок живет с ней после развода с первым супругом.

Ее нынешний спутник жизни, судимый 11 раз, в основном за наркотики, уже дал признательные показания. Суда он будет ждать под арестом, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.