Съемки двух сериалов перекроют движение транспорта в центре Петербурга

В центре Петербурга будут очередные перекрытия улиц из-за съемок сериалов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге перекроют движение транспорта на ряде улиц из-за съемок двух сериалов. Создание художественного полотна под названием «Такси под прикрытием» потеснит автолюбителей с переулков Большого и Малого Казачьего – 29 августа, с 8:00 до 22:00. Кроме этого на указанных улицах запретят парковку и остановку с 8 утра 28 августа до 8 утра 29-го числа.

Съемки сериала «Алекс Лютый» состоятся на Васильевском острове.

- Движение транспортных средств прекратят 29 августа с 06:00 до 23:00 по Тифлисской ул., Тифлисскому пер., пл. Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской ул. до Биржевого проезда и Биржевому проезду. Кроме этого с 08.00 28 августа до 06.00 29 августа по данным адресам будет запрещена остановка автотранспорта, - передает пресс-служба комитета по транспорту.

Тем временем в Кронштадте будут снимать фильм «Самая большая луна». Движение авто перекроют на участке Кронштадтского шоссе от Большой Братской могилы до Батареи №7 – с 19:00 29 августа до 7:00 30-го числа.