На домашний матч «Зенита» с ЦСКА попадут до 1 тысячи болельщиков

"Зенит" и ЦСКА не сыграют при пустых трибунах. Фото: Александр ГЛУЗ

«Зенит» объявил о том, что на домашний матч с ЦСКА смогут попасть до 1 тысячи болельщиков. Таковы нынешние реалии из-за пандемии коронавируса. Клубу удалось договориться с Роспотребнадзором и администрацией Петербурга о допустимой на стадион квоте. Смотреть матч воочию смогут некоторые владельцы абонементов из трех категорий: «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP.

- Для владельцев абонементов, которые в связи с ограничениями, не смогут посетить матч, клуб подготовил специальное предложение. Информация о порядке посещения игры или спецпредложении от клуба будет направлена на электронный адрес, указанный при покупке абонемента, - нашли компромисс в непростой ситуации в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что игра состоится в четверг, 26 августа. Начало встречи – в 20:45 по московскому времени.