Петербуржцы устроили давку в огромной очереди за абонементами в бассейн

Петербуржцы просят внести ясность в продажу абонементов на Асафьева, где который год толпятся очереди людей. Фото: предоставлено "КП"

Петербуржцы устроили давку со скандалами в огромной очереди за абонементами в бассейн, расположенный на улице Асафьева. Местные жители на правах анонимности рассказали «Комсомолке», что такая ситуация повторяется не первый год. По их словам, некоторые особо тревожные родители придумали хитрую схему, создав свою тетрадку для записи на «народную» очередь, аж за месяц до официального старта продаж абонементов.

Записать детей приходят и стар и млад. И всем приходится терпеть давку и ругань. Фото: предоставлено "КП"

- Чтобы очередь не потерялась, и тетрадка функционировала, организовано круглосуточное дежурство у бассейна. Если человек не хочет дежурить ночами, то его запись вычеркивают. Далее в день продаж пускают к получению номерков только людей из тетрадки по очереди. Вход в 9:00 заблокировали создатели тетрадки, вынесли на руках женщину, которая была без записи и пришла одна из первых занять очередь у бассейна, с 6-ти утра. И двух мужчин 10 минут оскорбляли и не пустили в итоге к терминалу, - сетует одна из местных жительниц в разговоре с «КП-Петербург».

Некоторые люди, недовольные столпотворением у бассейна, написали письмо губернатору Александру Беглову с жалобой. Как рассказывают очевидцы, руководство бассейна знает о проблеме, но не вмешивается. Администрацию просят внести ясность в процедуру продаж абонементов.