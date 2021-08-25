Пробка длиной в 1,5 километра образовалась на Невском вечером 25 августа

На Невском проспекте образовалась длинная пробка вечером 25 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером 25 августа на Невском проспекте образовалась длинная пробка. Согласно «Яндекс.Картам» трафик растянулся на 1,5 километра. Причем ДТП на этом участке только одно. В остальном, к 21:00 пробки в Петербурге набрали плотность в 5 баллов, что на 2 пункта больше, чем обычно в это время в среду. К 23:00 ожидается, что на дорогах будет совсем свободно.

- Максимальная загруженность дорог Петербурга вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Наиболее загруженные магистрали вечером: проспект Славы - Народная улица к Московскому (9 баллов), Пискаревский проспект в обе стороны (9 баллов), шоссе Революции - Рябовское шоссе к КАД (8 баллов), - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

К слову, крупнейшей пробкой на сегодня стала та, что произошла на внутреннем кольце КАД, от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой. Водители растянулись на 13,8 км, и так продолжалось более трех часов.