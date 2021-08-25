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Происшествия25 августа 2021 20:59

СК задержал бывалую мошенницу, укравшую 600 тысяч рублей у 89-летней жительницы Петербурга

Безработная женщина попала в квартиру к бабушке под предлогом проверки радиаторов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали мошенницу, укравшую 600 тысяч рублей у пенсионерки.

В Петербурге задержали мошенницу, укравшую 600 тысяч рублей у пенсионерки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следком задержал бывалую мошенницу, которая 23 августа украла 600 тысяч рублей у 89-летней пенсионерки в одном из домов на Пискаревском проспекте в Петербурге. По версии следователей, безработная 56-летняя женщина попала в квартиру бабушки, представившись сотрудницей коммунальных служб, которая якобы проверяет батареи на готовность к отопительному сезону. Когда пенсионерка отвлеклась, мошенница нашла ее тайник с деньгами и – была такова.

- Женщину ранее неоднократно судили за аналогичные преступления. Регистрации в Петербурге она не имеет. Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Рецидивистке грозит до шести лет лишения свободы.