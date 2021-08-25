Суд не дал выйти из тюрьмы по УДО фигуранту дела о хищении 368 млн рублей на «Адмиралтейских верфях»

В Петербурге не дали выйти из колонии по УДО похитителю 368 млн рублей на "Адмиралтейских верфях". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд не дал выйти из тюрьмы по УДО гендиректору компании «НовИТ ПРО» Андрею Петрову, которого признали виновным в хищении 388 миллионов рублей при выполнении госконтракта на петербургских «Адмиралтейских верфях», Напомним, мужчину отправили на 3 года в колонию, а также выписали ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Находясь в СИЗО, он усердно работал, лишь бы поскорее оказаться на воле.

- Петров положительно характеризовался СИЗО, где замечательно справляется с работой дневального. У него пять поощрений от руководства, он посещает спортивный кружок. Петров исправился и его можно отпустить, полагали в СИЗО, Петров поддержал работодателей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде спросили Петрова, собирается ли он вернуть в бюджет страны то, что украл. Тот ответил, что сам определить конкретную сумму похищенного не может. При таких обстоятельствах Петрова оставили на прежней работе дневального, отказав в освобождении.