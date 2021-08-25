В Ленобласти хотят разработать бренды для малых городов

В Ленобласти могут брендировать Волхов и Кингисепп. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил форум «Ладога – 2021», где предложил выделить грант на молодежный проект, в рамках которого вдохновленные инициативой разработали бы бренды для малых городов 47-го региона, в том числе Волхова и Кингисеппа. Ряд дизайн-кодов в области уже есть, взять хотя бы туристический символ Лосилий и фестиваль «Корюшка», но этого недостаточно.

- Авторам представленной здесь инициативы я готов предложить Волхов и Кингисепп, которые требуют брендирования. Мы готовы пригласить к разработке дизайн-кода бизнес – в этих городах есть крупнейшие предприятия, которые заинтересованы в их развитии,- цитируют Дрозденко в пресс-службе правительства 47-го региона.

Кроме этого глава области выступил за создание в Выборге и Гатчине молодежных пространств, возможно, в каком-нибудь историческом отреставрированном здании.