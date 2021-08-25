Молодежный форум «Ладога» прошел в Ленобласти

Форум "Ладога" прошел в Ленобласти. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленобласти состоялся молодежный форум «Ладога», в котором поучаствовал губернатор Александр Дрозденко, озвучивший ряд любопытных инициатив. Во-первых, глава региона предложил брендировать Волхов и Кингисепп, для привлечения туристов. Во-вторых, в общении с молодежью Дрозденко рассказал о планах по организации подразделений Ресурсного добровольческого центра Ленобласти. Они могли бы появиться на базе нынешних коворкинг-центров, чтобы стать проводниками молодежной политики в районах.

Отдельно ребята интересовались возможностями для развития высшего и среднего образования в регионе, чтобы все умы не съезжались в вузы Петербурга.

- Шансы есть у Гатчины и Выборга, где реально могут быть созданы специализированные образовательные центры. В Гатчине – на базе курчатовского института с соответствующими этому научному центру отделениями, а в Выборге – исторической и реставрационной направленности, - цитируют мнение губернатора в пресс-службе правительства Ленобласти.