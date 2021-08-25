Названы наиболее популярные автобусные маршруты за лето 2021 года в Петербурге

В Петербурге названы самые популярные маршруты лета 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге назвали самые популярные автобусные маршруты за уходящее лето 2021 года. В топе транспорт, который отвозит горожан до мест отдыха или путешествий. Однозначным лидером стал автобус №39 от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково, он перевез 4,7 млн пассажиров, покидавших Северную столицу и возвращавшихся в нее.

- Автобусный маршруту №2 от проспекта Маршала Жукова до Театральной площади загял второе место. Он перевез почти 4 млн человек. Им пользовались те, кто хотел посетить остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор, Никольский сад и Консерваторию, - поделились в пресс-службе комитета по транспорту.

Тройку замыкает так называемый «курортный» маршрут, автобус №93, который соединяет Калининский и Приморский районы города. Он перевез 3,5 миллиона человек.