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Происшествия25 августа 2021 23:44

СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа младенца у церкви в Гатчине

Следователи предполагают, что ребенка убили по неосторожности, пропавшую мать нашли и задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения трупа младенца у входа в церковь в Гатчине.

В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения трупа младенца у входа в церковь в Гатчине.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство по неосторожности после обнаружения тела младенца у входа в церковь возле Солодухинского кладбища в Гатчине. Напомним, труп четырехмесячной малышки кто-то завернул в пакет. Рядом с телом лежала записка от матери, где она высказывала суицидальные мысли. Родителя искали около суток. К ночи среды 38-летнюю женщину задержали.

- Мать находится в статусе подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебная экспертиза для выяснения причины и давности наступления смерти ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Кроме этого следствие намерено дать оценку работе должностных лиц из контролирующих органов, которые не заметили странное поведение матери. К слову, при родах ей в палату приносили шприц с мутной жидкостью, но подозрительную передачку блокировал медперсонал.