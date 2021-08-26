Работники вокзалов Петербурга рассказали о самых интересных забытых вещах

Названы самые интересные забытые вещи на вокзалах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работники петербургских вокзалов рассказали о самых интересных вещах, забытых пассажирами. Всего за 7 месяцев 2021 года путешественникам, прибывавшим в Северную столицу или убывавшим из нее, вернули около 3 тысяч предметов. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, сотрудники вокзалов возвращают пассажирам даже оставленный клубок ниток.

- Среди интересных возвращенных предметов были: кошелек с внушительной суммой наличности, ключи от машины и квартиры, балалайка, комплект профессионального светового оборудования, детская коляска, - рассказали в ОЖД.

Ранее любопытной статистикой поделились и автобусные перевозчики – наиболее популярным маршрутом за лето 2021 года стал №39, от станции метро «Московская» до Пулково.