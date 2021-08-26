Полиция задержала опытную рецидивистку за кражу 600 тысяч рублей у 90-летней петербурженки

90-летняя петербурженка стала жертвой опытной рецидивистки, приехавшей из Крыма Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала опытную рецидивистку за кражу 600 тысяч рублей у 90-летней старушки. 23 августа 2021 года в отдел полиции Калининского района обратилась пожилая женщина, проживающая в доме 10 по Пискоревскому проспекту и рассказала, что ее обокрали. Подробности сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейским пенсионерка рассказала, что днем ходила в магазин, расположенный рядом с ее домом. Там к ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что сейчас в преддверии отопительного сезона идет проверка систем отопления, и квартира старушки осталась единственная непроверенная, - рассказали в полиции.

Женщина сразу пустила незнакомку в дом. Та осмотрела трубы, попросила попить воды и ушла. После этого хозяйка и обнаружила пропажу денег.

Воровку нашли быстро. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 56-летняя женщина. В 2018 году была задержана за совершение в этом районе кражи и грабежа и осуждена на 2 года лишения свободы. После освобождения переехала на место жительство в село Абрикосовка республики Крым, а в Петербург вернулась для продолжения преступной деятельности.