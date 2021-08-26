Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, спасли в Ленинградской области / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области мужчина пошел по грибы, однако заблудился и не смог самостоятельно выйти из леса. ЧП произошло в среду, 25 августа 2021 года, около небольшой деревни Лаврово Кировского района. На его поиски отправились спасатели из Шлиссельбурга.

- Дежурной смене поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация, что в лесном массиве около деревни Лаврово заблудился пожилой мужчина, - рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Благо, все закончилось быстро и успешно. Спасатели обнаружили заблудившегося пенсионера, вывели и передали родственникам. Сейчас он находится в безопасности.