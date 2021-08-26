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Происшествия26 августа 2021 8:36

Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, спасли в Ленинградской области

На помощь грибнику пришел поисково-спасательный отряд
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, спасли в Ленинградской области / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, спасли в Ленинградской области / Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленинградской области мужчина пошел по грибы, однако заблудился и не смог самостоятельно выйти из леса. ЧП произошло в среду, 25 августа 2021 года, около небольшой деревни Лаврово Кировского района. На его поиски отправились спасатели из Шлиссельбурга.

- Дежурной смене поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация, что в лесном массиве около деревни Лаврово заблудился пожилой мужчина, - рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Благо, все закончилось быстро и успешно. Спасатели обнаружили заблудившегося пенсионера, вывели и передали родственникам. Сейчас он находится в безопасности.