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Происшествия26 августа 2021 8:53

Мать младенца, найденного мертвым у церкви в Гатчине, задержали

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Мать найденной мертвой девочки в пакете у кладбища в Гатчине была задержана

Мать найденной мертвой девочки в пакете у кладбища в Гатчине была задержана

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали горе-мать, которая бросила труп своего ребенка на пороге церкви в Гатчине. Как рассказали в следственном комитете 25 августа 2021 года, женщина находится в статусе подозреваемой в совершении преступления.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебная экспертиза для выяснения причины и давности наступления смерти ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, что тело девочки 3-4 месяцев от роду нашли 24 августа вечером у входа в церковь на Солодухинском кладбище. Там же лежала записка от матери малютки с суицидальными мыслями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство по неосторожности.