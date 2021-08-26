Трое подростков вылетели в кювет и перевернулись на автомобиле в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ленобласти, в котором пострадали подростки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области произошла жесткая авария с участием троих подростков.. 25 августа 2021 года в полицию позвонил 18-летний житель поселка Шугозеро Тихвинского района, который рассказал, что к нему домой пришел 15-летний знакомый. Парень был весь в травмах и ничего не мог говорить. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Парня госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Полиция начала проверку и выяснила, что около 4 часов утра на 114 км трассы "Явшеницы-Ганьково" произошло ДТП, - сообщили в полиции.

На данный момент известно, что автомобиль "ВАЗ-2115" без номеров гнал по дороге. Водитель не справился с управлением, вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. С места ДТП в тяжелом состоянии были госпитализированы подростки 14 и 17 лет.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают виновного.