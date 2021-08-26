Смольный опубликовал график патрулирования улиц для поиска нарушителей парковки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту в четверг, 26 августа 2021 года, опубликовал новый график патрулирования улиц по выявлению нарушителей правил остановки и парковки. Проверки будут проходить с 26 по 29 августа во всех районах города. Основной упор сделан на центр, где, как правило, очень много машин.

- Просим автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки в местах планируемой парковки, - отметили в комитете по транспорту.

В центре Петербурга проверки будут проводиться вдоль набережной реки Фонтанки, Мойки, Адмиралтейского канала. Также патруль будет находиться на Дворцовой и Синопской набережных. Полный график можно посмотреть ниже.

Напомним, что на парковку автомобиля в неположенном месте, владельцу машины будет грозить штраф, который варьируется от 500 до 3 тысяч рублей.