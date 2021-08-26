Названы самые популярные маршруты петербургских электричек лета 2021 года

Комтранс назвал самые популярные электрички в Петербурге летом 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга 26 августа 2021 года назвал самые популярные летние маршруты городских электричек. Почти все лето выдалось очень жарким, поэтому петербуржцы часто выезжали за город, чтобы освежиться и искупаться. Так, за два первых месяца лета электрички перевезли чуть больше 9 миллионов пассажиров.

- "Золото" получило Московское направление. Самое большое количество пассажиров за июнь и июль перевезли электрички "Ласточка" на участке Колпино-Обухово - более 2,95 миллионов человек, - рассказали в комитете.

Второе место заняло Курортное направление. На пляжах Финского залива в первые летние месяцы высаживались 2 771 789 пассажиров. В часы пик самыми популярными оказались места на отрезке между Зеленогорском и Удельной.

Третье место заняло Витебское направление. За два месяца там проехались более 2,7 миллионов пассажиров. В часы пик максимальная населенность была отмечена на участке Купчино - Павловск.