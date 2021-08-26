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Общество26 августа 2021 10:21

Власти Ленобласти активизировали проект скоростного трамвая до Всеволожска

Туда могут продлить «восьмой» маршрут «Чижика» от Хасанской улицы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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До Всеволожска могут запустить скоростной "Чижик".

До Всеволожска могут запустить скоростной "Чижик".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленинградской области снова активно взялись за разработку немного подзабытого проекта запуска скоростной трамвайной линии от Петербурга до Всеволожска. По новым данным, это будет не отдельная структура, а продление маршрута хорошо известного «Чижика».

- От Хасанской улицы предполагается продлить трамвайный маршрут № 8, который относится к проекту «Чижик», - пишет «Деловой Петербург».

Рельсы могут проложить через Ржевский лесопарк, далее по границе Янино и до Аэропортовской улицы во Всеволожске, где будет сделано разворотное кольцо.

Стоимость проекта оценивается в 16 миллиардов рублей. Пока что основной вопрос стоит как раз в финансировании стройки.

Впрочем, вариант с «Чижиком» - не единственный. Власти Ленобласти рассматривают соглашение и с петербургским «Горэлектротрансом», но в обоих случаях хотят получить «готовый продукт» - под ключ.