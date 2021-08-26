Карманник украл дорогой мобильнику пассажирки маршрутки в Пушкине

Полицейские задержали вора-карманника в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорогого телефона лишилась 50-летняя женщина, ехавшая пассажиркой маршрутки в Пушкина. Она беспечно положила гаджет в карман, чем и воспользовался злоумышленник, имеющий соответствующую «специализацию».

- 25 августа около 17:50 у дома 7 по улице Оранжерейной в городе Пушкин 49-летний мужчина совершил кражу мобильного телефона стоимостью 28 тысяч 800 рублей из кармана пальто, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пассажирка подняла тревогу и сразу же позвонила в полицию. Карманника задержали буквально через несколько минут.

В руках стражей порядка оказался рецидивист, ранее неоднократно судимый за кражи. Уголовное дало на него завели по уже знакомой статье. Карманнику грозит до пяти лет лишения свободы.