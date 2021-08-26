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Общество26 августа 2021 10:49

Конкурс на лучшего таксиста России пройдет в Петербурге

Выбирать воителя-виртуоза будут на Невском автодроме
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Конкурс на лучшего таксиста России пройдет в Петербурге.

Конкурс на лучшего таксиста России пройдет в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лучшего водителя такси России выберут в Петербурге. Именно в городе на Неве пройдет профессиональный конкурс на лучшего водителя таксомоторного транспорта. Виртуозов руля примет Невский автодром.

- Жюри оценит мастерство вождения участников состязания, теоретические знания ПДД, устройства автомобиля и нормативных актов, регламентирующих перевозки пассажиров легковым такси в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

К участию в конкурсе приглашают как работников крупных автопарков, так и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию таксиста. Заявки принимают до 21 сентября, а сам конкурс состоится 22 числа.