Конкурс на лучшего таксиста России пройдет в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лучшего водителя такси России выберут в Петербурге. Именно в городе на Неве пройдет профессиональный конкурс на лучшего водителя таксомоторного транспорта. Виртуозов руля примет Невский автодром.

- Жюри оценит мастерство вождения участников состязания, теоретические знания ПДД, устройства автомобиля и нормативных актов, регламентирующих перевозки пассажиров легковым такси в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

К участию в конкурсе приглашают как работников крупных автопарков, так и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию таксиста. Заявки принимают до 21 сентября, а сам конкурс состоится 22 числа.