Водителя "Мерседеса" вырезали из автомобиля после жесткого столкновения с деревом в Петербурге

Водителя зажало в машине после ДТП с деревом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в Санкт-Петербурге вечером 25 августа 2021 года. Водитель на стареньком "Мерседесе" не справился с управлением и машина на полной скорости влетела в дерево. Автомобилист остался жив, но без помощи МЧС ему было не выбраться. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Гражданском проспекте 83, около 22:30 часов произошла жуткая авария, "Мерседес" врезался в дерево, мужчину вытаскивали из машины. Сотрудники МЧС машину резали на части, - поделились свидетели.

Причина аварии устанавливается Фото: СОЦСЕТИ

На месте аварии собралось очень много людей. Они видели, что водителя зажало в машине. Со слов очевидцев, его вырезали из автомобиля в течение 50 минут и все это время он был в сознании.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют причину аварии.