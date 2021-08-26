Траты на сборы ребенка в школу выросли на 20% в Петербурге за год

Траты на сборы ребенка в школу в Санкт-Петербурге выросли на 20% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Собрать ребенка в школу в Санкт-Петербурге в 2021 году стало дороже на 20 процентов по сравнению с годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе компании SuperJob в четверг, 26 августа 2021 года.

- В средем родители в Петербурге потратили по 10 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу, - говорится в исследовании. - В 2020 году им хватало 8,5 тысяч рублей, в годом ранее - 8 тысяч рублей.

При этом, Санкт-Петербург занимает лишь четвертое место по дороговизне подготовки ребенка к школе, деля его с Краснодаром, Красноярском и Челябинском. Собрать портфель и купить форму в Москве и Омске в среднем обойдется в 11 тысяч рублей, в Новосибирске - 10,8 тысяч, а Казани и Самаре по 10,2 тысяч рублей. Надо отметить, что во всех городах траты у родителей сильно выросли.

Напомним, ранее "КП" писала о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге в 2021 году.