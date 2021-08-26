Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины во время пластической операции в Петербурге

В Петербурге женщина умерла во время пластической операции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодая женщина умерла во время пластической операции. Как сообщили 26 августа 2021 года в Следственном комитете города, уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

- Известно, что 31-летняя женщина 25 августа легла на пластическую операцию на лице в одну из клиник, которая расположена в Центральном районе города. Однако в процессе она скончалась, - рассказали в комитете.

Известно, что женщина умерла прямо в операционной. Но что послужило причиной смерти, на данный момент неизвестно.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.