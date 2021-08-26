Легендарный кинотеатр «Максим» в Петербурге откроется в 2022 году после реконструкции

Реконструкция кинотеатра "Максим" в Петербурге завершится в 2021 году / Фото: Предоставлено администрацией Приморского района

В 2022 году должен открыться легендарный кинотеатр «Максим» в Санкт-Петербурге. Об этом 26 августа 2021 года рассказал заместитель главы Приморского района Алексей Никоноров. Сейчас в здании, которое долгое время стояло заброшенным, полным ходом идет реконструкция.

- Реконструкция кинотеатра «Максим» закончится в 2021 году. В 2022 он начнет работать, - отметил Никоноров.

О том, что кинотеатр постройки 1968 года на Ланском шоссе собираются "оживить", стало известно к конце 2019 года. С конца 90-х годов он стоял заброшенным. Но было принято решение его реконструироваться и превратить в мультимедийное пространство, которое должно стать новым культурным центром Приморского района. Здесь будет кинозал на 799 зрителей, лектории и кружки для детей. Здесь будут проходить концерты, фестивали и прочие мероприятия.