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Звезды26 августа 2021 11:54

Фестиваль короткометражного кино «Кинолес» пройдет на пляже «Морские дубки» в Лисьем Носу

Фильмы будут показывать прямо на берегу Финского залива
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Лисьем Носу пройдет фестиваль короткометражного кино.

В Лисьем Носу пройдет фестиваль короткометражного кино.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кинофестиваль «Кинолес» пройдет в Петербурге в последние дни августа. Причем короткометражные картины, оправдывая название форума, будут показывать прямо среди сосен, на берегу Финского залива.

- 27 августа в 18:30 на берегу Финского залива (пляж «Морские Дубки», поселок Лисий Нос) начнется трехдневный Фестиваль короткометражного кино «Кинолес», - сообщает пресс-служба администрации Приморского района Петербурга.

В основной конкурсной программе форума примут участие 18 короткометражек. А перед показом будут организованы лекции и выступления спикеров, которые расскажут, как монтировать и снимать кино.

Также запланированы мастер-классы, марафон кинопрофессий, показ работ конкурса «Киноквест», выступления музыкальных групп, буккроссинг (обмен книгами) и волейбол. Для участников и гостей будет работать фудкорт с едой на любой вкус.