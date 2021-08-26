Пожар произошел в ресторане на Кронверском проспекте в Петербурге

В ресторане на Кронверском проспекте произошел пожар
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В ресторане на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме 13/2 по Кронверскому проспекту на пульт экстренной службы поступило в 10:28 часов в четверг, 26 августа 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.
- В ресторане Евразия, в помещении туалета, в электропроводах происходило короткое замыкание с горением 1 погонный метр, - рассказали спасатели.
Однако, как оказалось, сотрудники заведения самостоятельно смогли потушить пожар огнетушителем еще до прибытия спасателей. В результате возгорания никто не пострадал.
Сейчас на месте работают специалисты, чтобы установить причину пожара.