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Общество26 августа 2021 12:20

Взносы на капремонт в Петербурге могут повысить, если Жилищный комитет не получит три миллиарда рублей

Эти средства надо заложить в бюджет города для компенсации затрат на реализацию программы ремонта
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чтобы не повышать взносы на капремонт, нужны три млрд рублей.

Чтобы не повышать взносы на капремонт, нужны три млрд рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жилищный комитет Петербурга попросил вписать в бюджет сумму в три миллиарда рублей. Эти средства нужны для того, чтобы не повышать взносы на капремонт, которые в прошлом году выросли на 30%.

По словам замглавы комитета Романа Канивцова, собираемость взносов в 2022 году составит около 15 миллиардов рублей, а для покрытия затрат программы капремонта требуется 18. Недостающие три надо взять из городской казны или из кармана жителей.

Также, на «нулевых» слушаниях бюджета в Заксобрании Жилищный комитет попросил добавить в проект финансового документа пять миллиардов на закупку квартир для очередников и льготников.

11 миллиардов необходимы для компенсации роста тарифов на теплоэнергию.