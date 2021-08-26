Взносы на капремонт в Петербурге могут повысить, если Жилищный комитет не получит три миллиарда рублей

Чтобы не повышать взносы на капремонт, нужны три млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жилищный комитет Петербурга попросил вписать в бюджет сумму в три миллиарда рублей. Эти средства нужны для того, чтобы не повышать взносы на капремонт, которые в прошлом году выросли на 30%.

По словам замглавы комитета Романа Канивцова, собираемость взносов в 2022 году составит около 15 миллиардов рублей, а для покрытия затрат программы капремонта требуется 18. Недостающие три надо взять из городской казны или из кармана жителей.

Также, на «нулевых» слушаниях бюджета в Заксобрании Жилищный комитет попросил добавить в проект финансового документа пять миллиардов на закупку квартир для очередников и льготников.

11 миллиардов необходимы для компенсации роста тарифов на теплоэнергию.