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Происшествия26 августа 2021 12:39

До 15 лет тюрьмы грозит петербуржжцу, продававшему гранату на «Авито»

Тревогу забил курьер, через которого мужчина решил отправить покупку клиенту
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербуржцу грозит до 15 лет за продажу через Интернет старой гранаты.

Петербуржцу грозит до 15 лет за продажу через Интернет старой гранаты.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который продавал боевую гранату через «Авито». Осколочная «лимонка» Ф-1 без запала был оценена всего в 400 рублей. А тревогу забил курьер, через которого продавец отправил товар клиенту.

- По мнению следствия, обвиняемый приобрел найденную в сарае, в деревне Кошелево Псковской области, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, содержащую заряд тротила, массой около 50 граммов, которую хранил по месту своего проживания, с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, предварительно разместив объявление о продаже в интернете, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие просило арестовать мужчину, но суд следствию отказал, избрав запрет определенных действий на выход из дома с 23:00 по 7:00 по 23.10.2021.

По статье за сбыт взрывных устройств молодому человеку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.