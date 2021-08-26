Автомобильный рынок на Салова в Петербурге закроют в 2022 году

Автомобильный рынок во Фрунзенском районе в Петербурге закроют в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге планируют закрыть автомобильный рынок на улице Салова. Об этом заявили 26 августа 2021 года на "нулевых чтениях" проекта бюджета города. Этот вопрос подняли на заседании с главой администрации Фрунзенского района Константином Серовым.

- Рынок превратился в "Шанхай" с нелегальными мигрантами и криминалом, - отметили участники встречи.

Предполагается, что авторынок закроют уже в 2022 году. Однако точных сроков, когда пройдет ликвидация и очистка всей территории, не уточняется.

- Давайте переживем сентябрь, ситуация сейчас под контролем, - отметил Серов в разговоре с корреспондентом "Комсомолки".

Также он не стал комментировать криминогенную обстановку рынка, также добавив, что сейчас все находится по контролем.