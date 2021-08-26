Масочный режим в метро Петербурга продлили до 26 сентября

В метро продлили ношение масок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском метрополитене продлили обязательный масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты прописано в постановлении городского правительства №121, изменения в которое подписал губернатор Северной столицы.

- Уважаемые пассажиры 24.08.2021 года внесены изменения в постановление №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обращаем ваше внимание на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен по 26.09.2021 года, - сообщает пресс-служба подземки.

Напомним, что пассажиров без маски могут не пустить в метро. Тех, кого поймают без нее уже в подземке, могут оштрафовать на четыре тысячи рублей при первом нарушении или на пять =- во второй и каждый последующий разы. Не носить маски могут лишь те горожане, у кого есть медицинский отвод, подписанный врачом.