По 250 человек с коронавирусом госпитализируют в Петербурге каждый день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается стабильной. По данным Смольного на 26 августа 2021 года, в городе ежедневно госпитализируют в больницы по 250 зараженных. В целом, это не самый большой показатель, который был в городе за время пандемии.

- За последние сутки в Петербурге были госпитализированы 247 человек с коронавирусом, накануне - 251. При этом выписаны 283 и 265 соответственно, - говорится в отчете администрации Северной столицы.

Также за сутки на 247 мест сократился общий коечный фонд для зараженных инфекцией с 5838 мест до 5591 коек. Сейчас в городе свободно 35,77 процентов от всех мест.

На данный момент в реанимациях находятся 379 человек, еще 154 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Также 150 человек остаются во временном госпитале в "Ленэкспо".