Первые машины отправили на штрафстоянку за нарушение правил парковки во дворах Петербурга

В Петербурге за нарушение правил парковки во дворах машины впервые отправлены на штрафстоянку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первые автомобили, нарушившие правила парковки во дворах, отправили на штрафстоянку в Санкт-Петербурге. Об этом 26 августа 2021 года рассказали в Смольном. Раньше владельцы авто безнаказанно оставляли свои машины на газонах или у мусорных площадок, но с 1 июля правила в городе изменились.

- Мы получаем очень много жалоб от жителей на нарушение правил парковки во дворах. Зачастую машины перегораживают дорогу так, что люди не могут подойти к своей парадной. Приходится «просачиваться» мамам с колясками. Страдают газоны, которые приходится восстанавливать и обновлять. Такая парковка может иметь и опасные последствия. Проехать не могут не только контейнеровозы с мусором, но и пожарные, и скорая. Если некоторые водители не понимают этого, будем наказывать их, – сказал губернатор Александр Беглов.

Первыми стали машина, оставленная на газоне, и автомобиль, мешающий вывозу мусора с контейнерной площадки. На штрафстоянке машины будут храниться до возвращения владельцу. Порядок возврата транспортных средств размещён на сайте ГАТИ. Также автовладельцам грозит штраф: для граждан 3 тысячи рублей, для юридических лиц — 150 тысяч рублей.