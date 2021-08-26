Новое благоустройство появилось в Булонском лесу в Приозерске

В Приозерске благоустраивают Булонский лес. Фото: lenobl.ru

Булонский лес существует не только в Париже, но и в Приозерске. В Ленобласти, также как и в столице Франции, жители гуляют между вековыми деревьями, наслаждаясь красотой природы. А чтобы это было делать удобнее, на зеленой территории продолжают вести работы по благоустройству.

- В Приозерске продолжается благоустройство в зоне отдыха у Культурного Центра «Карнавал». Для жителей города это долгожданный объект. Ведь рядом с капитально отремонтированным центром культуры сам собой напрашивается красивый и уютный ландшафт. В городе эту территорию называют «Булонский лес», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Строителям наказано бережно относится к соснам, растущим в лесу и прокладывать дорожки так, чтобы не пострадало ни одно дерево.

Сейчас работы чуть отстают от графика, но благоустройство, идущее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», обещают завершить в срок.