«Сатанисты»: Освежеванную коровью голову подбросили к дверям многоэтажки на Комендантском проспекте

Коровью голову нашли у дома на Комендантском проспекте. vk.com/spb_today

Шокирующую находку сделали у дверей своего дома жители одной из многоэтажек на Комендантском проспекте. На ступеньках возле подъезда они обнаружили освежеванную коровью голову с жутким и холодящим спину оскалом.

- На Комендантском проспекте у дома 34 корпус 1 лежит коровья голова. У кого хватило на это мозгов, не понятно! – возмущаются горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» где опубликованы фотографии находки.

Впрочем, в комментариях пользователи соцсетей восприняли произошедшее скорее с иронией.

- Сатанисты, - предположили одни горожане.

- Вообще-то у нас козы, а не коровы, - ответили сами «сатанисты».

А кто-то даже попросил сохранить голову для себя, чтобы выварить и сделать поделку из черепа.

Также петербуржцы вспомнили про то, что такие послания отставляет мафия, правда лошадиными головами. А другие посчитали, что это было учебное пособие: «Все нормально, кто-то из студентов ветеринарии потерял свой зачет по анатомии».

Что в итоге произошло с головой коровы, так и осталось загадкой.