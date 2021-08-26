Более половины всех педагогов Петербурга полностью вакцинировались от коронавируса

Более половины педагогов Петербурга прошли курс вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 50 процентов всех педагогов. Речь идет о педагогов детских садов, школ, профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Об этом 26 августа 2021 года сообщили в Смольном.

- Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования, – сказал губернатор Александр Беглов.

Также около 20% учителей имеют документы о том, что переболели коронавирусом за последние полгода, а у 10% имеется отвод от вакцинации. Всего к 15 октября в каждой школе должны быть первично или полностью привиты, либо иметь QR-код о перенесенном заболевании не менее 80% персонала. В противном случае учебное заведение не сможет продолжать деятельность.