Новая крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Петербург

Новая партия вакцины пришла в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пятая за неполные две недели партия вакцины от коронавируса пришла в Петербург. На этот раз на фармацевтическую базу Северной столицы привезли препарат Гам-КОВИД-Вак, более известный под названием «Спутник V». В поставке - 65 400 комплектов доз.

- Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходимое, отметил губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день в Петербурге работают 166 прививочных пунктов. В городе первично вакцинировано 1 458 772 человека. Полностью закончили цикл - 1 378 805.

В свободном доступе имеется почти 400 тысяч доз вакцины, в том числе однокомпонентной «Спутник Лайт».