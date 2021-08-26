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Происшествия26 августа 2021 19:11

Сланцевая порода загорелась от покрышек в Ленинградской области

Пожар обещают потушить лишь к выходным
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пожарные тушат горящую сланцевую породу в Ленобласти.

Пожарные тушат горящую сланцевую породу в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный природный пожар возник в Сланцевском районе Ленинградской области из-за подожженных покрышек. На одной из заброшенных шахт загорелась сланцевая порода. Ситуация стала критической и местные власти обратились за помощью к губернатору региона.

- Александр Дрозденко заявил, что уже дал поручение МЧС ликвидировать последствия возгорания сланца. На месте происшествия развернули тяжелую технику и протянули трехкилометровые рукава для подвода воды, пишут «Невские новости».

По оценкам специалистов регионального управления МЧС и сотрудников Леноблпожспаса, которые работают на месте ЧП, ликвидировать возгорание получится лишь к выходным.

Поджигателя покрышек ищут.