Девятибалльные пробки сковал Петербург вечером 26 августа

В Петербурге зафиксировали девятибалльные пробки вечером 26 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Девятибалльные пробки зафиксировали в Санкт-Петербурге вечером 26 августа. Ожидается, что они будут стихать к 22:00. Тем не менее, обычно в четверг трафик бывает меньше – 6 баллов, о чем передает сервис «Яндекс.Пробки». Особенно в вечерние часы загружено шоссе Революции до Рябовского шоссе. На магистрали к КАД пробки оценивают в 9 баллов.

- Кроме этого в 18:57 зафиксирована необычно сложная пробка – Выборгское шоссе, от Суздальского проспекта до Приозерского шоссе. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 1 час и 9 минут, что на 48 минут больше обычного, - также сообщает «Яндекс».

Добавим, что водители теряют время дольше обычного на плотно вставшем Пискаревском проспекте, а также Гражданском.