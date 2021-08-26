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Общество26 августа 2021 19:30

Траулер «Норвежское море» готовится к выходу на испытания в Ленобласти

Строительство судна завершено на 98%
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти вот-вот достроят траулер "Норвежское море".

В Ленобласти вот-вот достроят траулер "Норвежское море".

В Выборге подготавливают к первым испытаниям траулер «Норвежское море», который должен отправиться в Балтийское море. Строительство завершено на 98%, в данный момент на судне работают маляры, а также технические специалисты, налаживающие все оборудование. Напомним, траулер заложили в январе 2018 года, он пойдет «служить» «Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму».

- Суда данной серии будут оснащены фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловым комплексом. Головное судно «Баренцево море» выборгские корабелы передали в сентябре 2020 года, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что траулер предназначен для промысла донных пород рыб и последующего их обезглавливания и потрошения.