131 килограмм молочной и мясной «санкционки» изъяли и сожгли в Ленобласти

В Ленобласти изъяли и сожгли более 130 кг санкционной продукции.

Инспекторы Россельхознадзора при поддержке коллег-таможенников изъяли 131 килограмм санкционной продукции в Ленобласти. Уполномоченные лица прошлись с рейдами по торговым точкам во Всеволожском и Кировском районах. Оказалось, не все предприниматели чисты на руку. В четырех помещениях лежала заморская мясная и молочная продукция, запрещенная к возу в Россию.

- Страны происхождения товаров установили по маркировочным этикеткам на упаковках. 98 килограммов сыра произвели в Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии, Польше, Финляндии и Эстонии. Около 3,5 кг масла – в Литве и Финляндии, 1,5 кг творога – в Литве, более 28,5 кг колбасы, сосисок, ветчины и других видов готовой мясной продукции – в Латвии, Литве, Польше, Швеции и Эстонии, - рассказывают в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

О судьбе подобной «санкционки» «Комсомолка» писала уже не раз. Тут тоже ничего нового – верная смерть в печи, что заметно на видео.