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Здоровье26 августа 2021 20:10

В Петербурге становится меньше антипрививочников

Психолог из СЗИУ РАНХиГС уверен, что на это повлияли реальные случаи трагедии из жизни людей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эксперт объяснил мотивацию антипрививочников.

Эксперт объяснил мотивацию антипрививочников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стало меньше антипрививочников, о чем заявил заведующий сектором психологического сопровождения в СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов. По словам эксперта, пока что рано говорить о скором достижении коллективного иммунитета, но горожане все-таки чаще стали вакцинироваться. Антипрививочники «переобуваются», по мнению Балашова, не только из-за пропаганды в СМИ, но и благодаря реальным случаям заболевания среди родных и близких.

- К сожалению, всего один летальный исход того, кого вы знали лично, оказывает на человека огромное влияние и действует в пользу вакцинации в сотни раз более эффективнее, чем любые сообщения в прессе, - цитируют психолога в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.

Эксперт считает, что страх перед вакциной является иррациональным. В основном, челвоек опасается неизвестности, которая ждет его после прививки. Вина в этом в том числе в наличии противоречивой информации в интернете. Как заключает психолог, переубедить антипрививочника сможет только наука и рациональное мышление.

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