В Петербурге становится меньше антипрививочников

Эксперт объяснил мотивацию антипрививочников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стало меньше антипрививочников, о чем заявил заведующий сектором психологического сопровождения в СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов. По словам эксперта, пока что рано говорить о скором достижении коллективного иммунитета, но горожане все-таки чаще стали вакцинироваться. Антипрививочники «переобуваются», по мнению Балашова, не только из-за пропаганды в СМИ, но и благодаря реальным случаям заболевания среди родных и близких.

- К сожалению, всего один летальный исход того, кого вы знали лично, оказывает на человека огромное влияние и действует в пользу вакцинации в сотни раз более эффективнее, чем любые сообщения в прессе, - цитируют психолога в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.

Эксперт считает, что страх перед вакциной является иррациональным. В основном, челвоек опасается неизвестности, которая ждет его после прививки. Вина в этом в том числе в наличии противоречивой информации в интернете. Как заключает психолог, переубедить антипрививочника сможет только наука и рациональное мышление.

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