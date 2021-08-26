Аршавин прокомментировал тяжелых соперников «Зенита» в Лиге чемпионов

Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки "Зенита" в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки родного клуба в Лиге чемпионов розыгрыша 21/22. Напомним, сине-бело-голубые сыграют в группе с двумя топ-клубами, «Челси» и «Ювентусом», а также со шведским «Мальме». Фанаты разделились во мнении – вроде бы и хорошо посостязаться с грандами и увидеть воочию звезд мирового футбола, но шансы против них крайне малы. Аршавин, например, сконцентрировался на позитиве.

- Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов УЕФА. И, надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже к нам прибудет. Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был «Ювентус», а вместо «Челси» – «Реал», - цитируют легенду клуба в пресс-службе «Зенита».

К слову, «Комсомолка» уже написала все подробности о соперниках петербуржцев в ЛЧ.