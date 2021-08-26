Полиция задержала двух мигрантов, ограбивших склад на Лиговском проспекте

Полицейские поймали обоих предполагаемых грабителей склада на Лиговском проспекте в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Петербурга задержали двух граждан Центральной Азии по подозрению в ограблении склада на Лиговском проспекте. Разбойное нападение произошло еще 26 июня 2021 года. Тогда двоица связала скотчем охранников, после чего потихоньку вынесла из помещения различный текстиль, деньги, а также технику вроде компьютера и телефона. 27 июня полиция поймала первого подозреваемого, ему 28 лет. Мужчину оперативно отправили в СИЗО. Второму удалось скрываться дольше.

- 21 августа 2021 года в половину восьмого вечера на улице Мытнинской по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Пока что он находится в статусе задержанного, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.