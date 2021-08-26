Микроавтобус разорвало после удара с фурой под Петербургом

Смертельное ДТП микроавтобуса и фуры произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: vk.com/anastasiakraineva / vk.com/spb_today

Смертельное столкновение микроавтобуса «Форд» и грузовика произошло во Всеволожском районе Ленобласти, возле деревни Лесколово и села Матокса. Жуткие фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам очевидцев, от микроавтобуса не осталось живого места – машину попросту разорвало в клочья. Водитель авто погиб на месте. Его вырезали из искореженной машины силами МЧС.

Вот, что осталось от микроавтобуса. Фото: Александр Творогов / vk.com/spb_today

- Спасателям поступило сообщение о ДТП в 18:20. На месте происшествия работала дежурная смена 94-й пожарно-спасательной части Ленобласти – 4 человека и одна единица техники. В ходе ликвидации последствий ДТП спасатели деблокировали погибшего, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

По предварительной информации, второй участник ДТП жив, его госпитализировали на скорой помощи. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.