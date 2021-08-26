Петербуржец подал в суд на блогера Илью Варламова за политическую клевету

Петербуржец подал в суд на известного YouTube-блогера Илью Варламова, заявляя о клевете. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец Алексей Шмелев подал в суд на известного блогера Илью Варламова, заявляя о том, что тот наклеветал на него. Истец посмотрел один из новостных роликов звезды YouTube и увидел там свою фотографию. По словам оскорбленного горожанина, Варламов утверждал, что Шмелев поменял имя и фамилию для регистрации на выборы в Заксобрание - преобразился в Бориса Вишневского, депутата прошлого созыва, дабы стать его политическим двойником и запутать избирателей.

- Истец в заявлении указал, что свою фамилию и имя никогда не менял и намерений таких не имел и не имеет. Кроме того блогер присвоил ему отчество «Геннадьевич», (хотя он – Викторович). Действиями Варламова истцу причинен моральный вред, выразившийся в подрыве деловой репутации и честного имени, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шмелев не просит себе денег – он хочет извинения от Варламова, а также удаление своих фото и другой личной информации из ролика. Моральную компенсацию оскорбленный петербуржец просит перевести в благотворительный фонд.